Na koho vsadiť vo voľbách, ak máte doma talentované dieťa

Pozrel som sa na to, ako sa jednotlivé strany s nádejou na vstup do parlamentu stavajú k podpore talentovaných žiakov a študentov.

Nadácia Dionýza Ilkoviča pripravila pred pár mesiacmi zaujímavú diskusiu učiteľov prírodných vied s odborníkmi na školstvo z viacerých politických strán. Vzdelávanie a školstvo je bezpochyby širokou témou. Nadácia si kladie za cieľ podporiť talenty v oblasti prírodných vied. Tam smerovala aj diskusia. Témy siahali od povinnej maturity z matematiky po otázku, akým spôsobom by štát mal podporovať záujem študentov o vzdelávanie v prírodných vedách či podporu mladých vedeckých talentov.

Odpovede boli bohužiaľ často veľmi „politické“, nejednoznačné a nejasné. Rozhodol som sa teda preskúmať necelý mesiac pred voľbami publikované programy politických strán a pozrieť sa na to, ako sa k týmto otázkam stavajú „na papieri“. A to so zameraním sa na podporu talentovaných študentov a prírodných vied.

SMER SD

Tu je situácia až žalostne jednoduchá. Zodpovedný program strany Smer-SD obsahuje tri body, z ktorých žiaden sa netýka vzdelávania a školstva. Dôchodcovia, mladé rodiny a lekári – nič viac.

ĽSNS

Ľudová strana Naše Slovensko má program trochu obšírnejší, Desatoro ĽSNS sa už blíži svojim rozsahom k normostrane. Školstvu a vzdelávaniu sa venuje šiesty bod desatora – má byť postavená na tradičných národných a kresťanských hodnotách. Okrem zaradenia učiteľov medzi verejných činiteľov je navrhované zrušenie normatívneho financovania škôl, nespomína sa však, ako bude nahradené. Zostáva dúfať, že plánom nie je úplné zrušenie financovania.

Za ľudí

Program strany Za ľudí je ako z iného sveta. Bezmála 70 strán textu, z nich sa vzdelávaniu a športu venuje osem. Za najväčší problém vzdelávacieho systému je označená jeho neschopnosť vyrovnávať sociálne regionálne rozdiely. Aj v kontexte vyjadrení reprezentanta tejto strany v rámci diskusie sa preto javí, že program strany smeruje k návratu k ideám rovnostárstva a potláčania talentu u detí, ktoré sú lídrami kolektívu. Namiesto rozvíjania ich schopností majú „doťahovať“ za sebou slabších spolužiakov.

Mnohé ďalšie myšlienky sú zaujímavé, či už je to snaha o väčšiu flexibilitu osnov alebo otvorenie trhu s učebnicami. Program spomína veľmi potrebnú podporu začínajúcich učiteľov už počas štúdia a podporu škôlok. Talentovaná mládež sa však spomína len v súvislosti so športom a prírodné vedy vôbec – zato štvrtina priorít v oblasti základného a stredného vzdelávania je venovaná deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

PS/Spolu

Z extrému do extrému, dalo by sa povedať. Program PS/Spolu Bod zlomu má bezmála 250 strán, a vzdelávaním začína. V súvislosti s platmi učiteľov sa objavujú konkrétne čísla, explicitne sa spomína podpora vedeckých olympiád a podporu inovatívnych foriem neformálneho vzdelávania. Ocenenie si zaslúži aj odvaha otvorene priznať plán racionalizácie druhého stupňa základných škôl a stredných škôl. Ako bonus z trochu iného súdka oceňujem snahu o ozdravenie univerzít. Na druhej strane je však treba pripomenúť, že navonok sú prezentované znova témy týkajúce sa hlavne integrácie a podpory žiakov zo znevýhodneného prostredia.

OĽANO

Hoci strana sľubovala zverejnenie programu prvého februára, dočkali sme na otázok namiesto odpovedí. Žiadna z nich sa pritom skúmanej oblasti nevenuje ani len okrajovo.

Sme Rodina

Boris tiež pomáha na viac ako 100 stranách. Sľubuje regionálnu závislosť platov učiteľa, čo pokladám za zaujímavú myšlienku. Uvádza mnoho odborných faktov, avšak pri špecifikovaní cieľov je všeobecnejší. Oceniť však treba zaradenie matematiky, fyziky a logiky medzi ťažiskové predmety, ktorých výučba má byť posilnená. Spomína podporu učiteľov v prípade úspechu žiakov (aj na) matematických, vedomostných a programátorských olympiádach, ako úlet sa javí posúdenie možnosti nosenia uniforiem na základných školách. V deviatich hlavných prioritách strany sa však vzdelávanie nenachádza.

KDH

Regionálnemu školstvu sa program KDH Reštart pre Slovensko venuje na necelých štyroch stranách. Explicitne však spomína podporu výučby matematiky, čo zodpovedá aj vyjadreniam počas diskusie. Celý odsek je venovaný podpore rozvoja nadaných žiakov, aj formou podpory učiteľov a koordinátorov súťaží. Píše sa dokonca o fonde pre nadaných žiakov a študentov. Okrem toho sa spomína zmena politiky v oblasti učebníc či financovania škôl, v oblasti nárastu platov učiteľov však program konkrétny nie je.

SaS

V počte strán SaS vyhráva, prehupla sa cez číslo 350, ktoré obsahujú viac ako 1000 návrhov riešení (konkrétne 1144). Školstvo však v programe tejto strany spadlo až za financie, verejnú správu či spravodlivosť. Obsahuje veľmi podrobné dáta (napríklad aj s PISA testov, ktorým som sa opakovane venoval vo svojich blogoch tu a tu). Sľubuje zvyšovanie platov učiteľov, ale riadok s navrhovaných hodnotami v tabuľke je prázdny J. Oceňujem odvahu pri pláne ukončenia trvalých pracovných pomerov dôchodcov (pri možnosti zamestnávania na dobu určitú), toto by potrebovala ako soľ aj SAV.

Ako nepochopiteľné sa však javí, že talenty sa spomínajú len v súvislosti s menšinami. Napriek tomu, že program strany je veľmi podrobný a exaktný, vôbec sa nevenuje problému straty záujmu žiakov o matematiku a prírodné vedy, ani podpore tých najlepších žiakov.

Bonus na záver – návrh na financovanie vedy aj prostredníctvom dotácie na výstup (karentovaná publikácia) by výrazne pomohol vyčistiť systém a zefektívniť financovanie vedy.

SNS

Program SNS je relatívne stručný a heslovitý. Kým napríklad Vodné hospodárstvo si zaslúžilo samostatnú kapitolu, stručne sa ušlo aj Vede a výskumu či dokonca Boju proti závislostiam a Duchovnej obrode spoločnosti, školstvo sa zmenilo na Zdravú a múdru mládež kdesi celkom na konci programu. Spomína sa posilnenie výučby telesnej východy (snáď nie znova na úkor vied a matematiky) a diagnostika individuálnych športových schopností žiakov. V tomto kontexte by bolo asi naivné nádejať sa, že pod posilnením práce s talentovaným žiakmi a rozvojom nadania v strednom prúde vzdelávania sa myslela aj matematika a prírodné vedy.

Záver

Prístup jednotlivých strán k tvorbe programu je veľmi odlišný. Kým niektoré sa spoliehajú na frázovité heslá, iné predkladajú vysoko podrobné odborné hodnotenia súčasného stavu. Plány sú, vcelku pochopiteľne, prezentované o čosi všeobecnejšie, aj tak ma však v niektorých prípadoch ich detail a konkrétnosť vcelku prekvapila.

Ak by sme sa zamerali čisto na podporu talentovaných žiakov a vzdelávania v prírodných vedách, ako najsilnejší sa javí program KDH. Explicitne podporu sľubuje aj PS/Spolu a Sme Rodina. Program SaS sa venuje širším koncepciám, Za ľudí kladie dôraz na prácu s vylúčenými komunitami, kým ostatné strany program nemajú, alebo sa daným témam nevenujú.