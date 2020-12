Čo je skutočným dôvodom zatvorených škôl?

V máloktorej otázke sa verejnosť zhodne tak jednoznačne, ako v potrebe čo najskoršieho otvorenia škôl. Má však tento krok skutočne podporu aj na samotných školách?

Tak nám otvárajú školy, mohol by skonštatovať menej pozorný čitateľ. Vyhláška umožňujúca obnoviť prezenčné vyučovanie je právoplatná a zdá sa, že v ceste postupnému návratu žiakov a študentov do škôl nič nestojí v ceste. Diabol, ako zvyčajne, sa však skrýva v detailoch.

Pritom nejde v prvom rade o problém so zabezpečením samotného testovania žiakov. Netreba zložitú štatistiku, aby sme si spočítali, že v bežnej škole obsahujúcej minimálne desať tried sa nájde viacero rodičov – zdravotníckych pracovníkov, z ktorých zväčša aspoň niektorí sú ochotní pri testovaní pomôcť. Rovnako tak nebýva problém so zabezpečením dobrovoľníkov zo strany rodičov na obslužné činnosti.

Z viacerých škôl sa ozýva, že záujem o testovanie a návrat detí do škôl má len približne polovica rodičov. Ak sa školy pýtali aj na dôvody, zväčša išlo o neochotu podrobiť sa testovaniu, niekedy kombinovanú s akýmsi - vcelku oprávneným - truc-postojom voči spôsobu, akým so školstvom táto vláda na čele s premiérom máva.

Čo je však oveľa horšie, obávam sa, že v skutočnosti systém online vyučovania vyhovuje mnohým učiteľom. Často tým slabším. Viaceré školy sa dosiaľ riadia pokynmi z Ministerstva školstva zo začiatku krízy, ktoré radili obmedziť mieru dištančného vzdelávania na približne polovicu hodín bežného rozvrhu. Ak je úväzok učiteľa 22-23 hodín, razom sa mu redukuje na približne 11. K tomu školy často skrátili trvanie hodiny na 40 minút, čo je ďalšie zníženie efektívneho úväzku o viac ako 10%.

Tým to ale nekončí. V mnohých prípadoch sa pod dištančným vzdelávaním chápe aj zadávanie úloh a samostatnej práce, ktoré môže tvoriť až polovicu dištančného vzdelávania. V extrémnom prípade ostáva učiteľovi na reálne odučenie v priemere len o málo viac ako jedna, aj to skrátená vyučovacia hodina denne.

Rozvrhy žiakov vyzerajú horšie ako vyzretý ementál – jeden deň sa vyučovanie obmedzí na triednickú hodinu, iný deň ťahajú deti 5 hodín v kuse. Hodiny odpadávajú ako na jeseň listy zo stromov – deti sa namiesto po školských chodbách vybláznia na sociálnych sieťach a čo oko (vedenia) nevidí, to srdce nebolí. Učitelia majú doma slabý a nestabilný internet a otázka, prečo teda nemôžu učiť zo školy, zostáva vo vzduchu visieť bez odpovede.

Tých pár škôl, ktoré spustili pilotné testovanie a otvorili svoje brány, samozrejme nie je štatisticky zaujímavých. Ale zdá sa, že sa jedná o školy, ktoré majú silné a motivované vedenie a zriaďovateľa. Vedia, že cieľom školy je vzdelávať a vzdelávanie sa jednoducho, hlavne pre druhý stupeň základných škôl, nedá dobre zabezpečiť dištančnou formou. Hlavne nie vtedy, ak minimálne časť žiakov, a bohužiaľ aj učiteľov, to berie na jednej strane ako nepríjemnú zákonnú povinnosť a na strane druhej ako zdroj (hoc aj slabého) platu, ktorý sa dá zabezpečiť pohodlnejšie z domova.

Ako z tejto situácie von? Riešenie je prekvapivo jednoduché. Je potrebné si uvedomiť, že povinnosťou učiteľov je učiť v škole a povinnosťou žiakov je do tejto školy chodiť. A, čo je najhlavnejšie, zodpovednosťou štátu je na plnenie týchto povinností vytvoriť rozumné podmienky a potom ich dodržiavanie aj dohliadnuť. Ak má byť podmienkou prezenčného vyučovania testovanie či očkovanie, musí byť povinné pre tých, ktorých sa to týka. Osobne nevidím problém v tom, aby zamestnávateľ nariadil svojim zamestnancom nechať sa otestovať, ak im môže napríklad nariadiť „fúkať“ na prítomnosť alkoholu. A o tom, že niet dôvodu nechávať školy zatvorené, ak sa ľudia (bez testov!) tlačia v obchodných domoch a spojoch MHD, sa už toho popísalo viac ako dosť.

A čo môžeme spraviť my ostatní? Napríklad vyzdvihnúť pozitívne príklady. Učiteľov, ktorí berú svoju prácu ako poslanie a namiesto hľadania dôvodov, prečo sa veci nedajú budú hľadať spôsoby, ako sa dajú. Rodičov, ktorí rozumejú tomu, že tie cesty do školy s ratolesťami majú svoj zmysel, aj keď sa potom musia vrátiť domov na home-office. Riaditeľov, ich zástupcov a zriaďovateľov, ktorí rozumejú tomu, že čím skôr sa otvoria brány škôl, tým menej škody to spôsobí – nie len na deťoch, ale na celom systéme.

Nadácia Dionýza Ilkoviča oceňuje rovnomenným ocenením učiteľov, ktorí sa nad rámec svojej činnosti v škole venujú rozvoju talentovanej mládeže v prírodných vedách. Keď sme začiatkom leta spúšťali nominácie, doznievala prvá vlna krízy a zdalo sa, že kritickým bodom je dostupnosť materiálu na online vzdelávanie. Vyhlásili sme preto aj špeciálnu kategóriu ocenenia v tejto oblasti a bolo úžasné vidieť, ako sa mnohí učitelia dokázali adaptovať na zmenenú situáciu. A pomôcť nielen sebe, ale tvorbou obsahu aj mnohým svojim kolegom. Budúci rok sa možno zameriame na tých učiteľov, ktorí svojim nasadením a snahou prispeli k tomu, aby sa žiaci učili znova zo školských lavíc.